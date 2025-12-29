अरावली की परिभाषा से जुड़े फैसले पर SC ने लगाई रोक, कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से संबंधित अपने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी. अदालत ने विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, जो पूर्व समिति की रिपोर्ट की पुनः समीक्षा करेगी. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत '100 मीटर' नियम को पहले स्वीकार किया गया था, जिससे अरावली क्षेत्र में खनन और पारिस्थितिक असंतुलन की आशंका बढ़ गई थी. अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी.