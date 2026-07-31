द क्विंट के विकास कुमार को मिला Journalism 40 Under 40 अवार्ड

विकास कुमार 17 वर्षों से अधिक समय से प्रिंट (Print), टेलीविजन (Television) और डिजिटल पत्रकारिता (Digital Journalism) में सक्रिय हैं. विकास कुमार ने द क्विंट के लिए में बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) पर कई विशेष खोजी रिपोर्टें की थी. बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के लगभग 90 हजार पन्नों का विश्लेषण कर अवैध घुसपैठियों (Illegal Immigrants) को लेकर किए जा रहे राजनीतिक दावों की तथ्यात्मक जांच की. उनकी रिपोर्ट में सामने आया कि SIR के जरिए किस तरह से वोट देने का अधिकार प्रभावित हो रहा है.