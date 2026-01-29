UGC के नए इक्विटी नियम: बीजेपी के दौर में सवर्ण क्यों चिंतित हैं?

साथ ही, सवर्णों का एक हिस्सा यह भी जानता है कि जिस जातिगत वर्चस्व को वे बनाए रखना चाहते हैं, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली ऊंच नीच की भाषा से नहीं, बल्कि गढ़ी गई और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई पीड़ित होने की मनगढ़ंत कथाओं के जरिए वैध ठहराया जा सकता है.

बातचीत हिस्टीरिया में बदल गई— सवर्णों के अस्तित्व पर संकट के दावे किए जाने लगे, एक छात्र ने विश्वविद्यालयों में नियम लागू करने की मांग करने के बजाय प्रधानमंत्री से जहर मांगे जाने की बात कही और समानता केंद्रों की तुलना सवर्ण छात्रों पर निगरानी रखने वाली “गेस्टापो” जैसी संस्थाओं से की गई.

इन्हीं कथाओं का इस्तेमाल संकट का माहौल बनाने और सवर्ण समाज को एकजुट करने के लिए किया जाता है. रोजमर्रा के जीवन में मौजूद जातिगत श्रेणी की भाषा, इन पीड़ित कथाओं के जरिए विश्वविद्यालयों में जाति निरपेक्षता की मांग में बदल जाती है, जहां संस्थागत सुरक्षा की बात आते ही यह जोर दिया जाता है कि सभी जातियों को समान और एक दूसरे के स्थान पर बदले जा सकने वाले समूहों की तरह देखा जाए.

इसके उलट, सवर्ण जातियां सार्वजनिक राजनीति में जातिगत श्रेणी की भाषा को दबाकर रखती हैं और केवल तब उसे सक्रिय करती हैं जब उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस होता है. ऐसे मौकों पर, वे सवर्ण समाज के तौर पर फिर से एकजुट हो जाते हैं और सार्वजनिक तौर पर दलित और ओबीसी दावों को नीचा दिखाने, उनका मजाक उड़ाने और उन्हें गलत ठहराते हुए अपना दबदबा दिखाते हैं.