संडे व्यू: युद्ध नहीं है क्रिकेट, AI का टेस्टिंग ग्राउंड है भारत

अंतिम निर्णय शोध समस्या और विधि पर शोधकर्ता का ही होना चाहिए. पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल और समाजशास्त्री आंद्रे बेटेल के संदर्भ में अपने अनुभवों को लेखक व्यक्त करते हैं, जो उनके युवाकाल के सबसे प्रभावशाली गुरु ही नहीं, बल्कि मित्र और मार्गदर्शक भी थे. दोनों अंतःविषयी, सैद्धांतिक व अनुभवजन्य शोध करने वाले, शिक्षण-संस्था निर्माण में समर्पित, जन-सुलभ लेखन करने वाले, पैन-इंडियन व अंतरराष्ट्रीयवादी, भारत में रहकर योगदान देने वाले देशभक्त थे—बिना प्रदर्शन के.

वे असमानताओं पर शर्म महसूस करते थे और कभी गुरु बनने की इच्छा नहीं रखते थे. लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि सच्चा शोध पारस्परिक सीखने, संवाद और विभिन्न पीढ़ियों के आदान-प्रदान से आगे बढ़ता है, न कि एकतरफा आज्ञाकारिता से. उन्होंने खुद गाडगिल-बेटेल से यह सीखा और अब युवाओं से भी सीखते रहते हैं.