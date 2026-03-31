"30,000 फॉर्म-6 जमा किए गए", अभिषेक का आरोप, ममता बनर्जी ने EC को लिखा पत्र

अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल से मुलाकात की और आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में Form 6 (नए मतदाता जोड़ने के लिए) अवैध रूप से जमा किए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि-

6–7 घंटे के भीतर लगभग 30,000 Form 6 जमा किए गए

यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है

नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 50 से अधिक फॉर्म जमा नहीं कर सकता