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हरियाणा SIR: कट सकते हैं 33 लाख नाम, फरीदाबाद टॉप पर; NCR सबसे ज्यादा प्रभावित

31 जुलाई को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी. 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी.

विकास कुमार
न्यूज
Published:
<div class="paragraphs"><p>Haryana SIR: 33 Lakh Voters Face Deletion Risk; Faridabad, NCR Districts Top List</p></div>
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Haryana SIR: 33 Lakh Voters Face Deletion Risk; Faridabad, NCR Districts Top List

इलेक्शन कमीशन

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हरियाणा में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभियान के 15 जुलाई 2026 तक के आंकड़े सामने आए हैं. प्रदेश भर में 33.66 लाख से अधिक वोटर ऐसे पाए गए हैं जो या तो अनुपस्थित हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, मृत हैं या उनके नाम डुप्लीकेट हैं. यानी वोटर लिस्ट से इनके नाम काटे जा सकते हैं.

फरीदाबाद में सबसे ज्यादा अनकलेक्टेबल वोटर

इलेक्शन कमीशन के 15 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 5,09,323 अनकलेक्टेबल वोटर हैं, जो कि जिले के कुल मतदाताओं का 26.95% है. यह संख्या और प्रतिशत के लिहाज से पूरे हरियाणा में सबसे अधिक है.

एनसीआर (NCR) और शहरी क्षेत्रों में आंकड़ा सबसे अधिक: यदि हम इन आंकड़ों को भौगोलिक रूप से देखें, तो स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से सटे अत्यधिक शहरीकृत और औद्योगिक जिलों में यह समस्या सबसे बड़ी है.

फरीदाबाद (26.95%) के बाद दूसरा नंबर गुड़गांव का है, जहां 4,01,726 वोटर (25.83%) अनकलेक्टेबल हैं. इसी तरह, राज्य के एक अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्र पंचकूला में भी अनकलेक्टेबल वोटरों का प्रतिशत 24.44% (1,04,872 वोटर) है.

इसके विपरीत, फतेहाबाद (7.3%), महेंद्रगढ़ (8.82%) और चरखी दादरी (9.64%) जैसे जिलों में यह प्रतिशत सबसे कम है.

कुल अनकलेक्टेबल वोटर: पूरे हरियाणा में अब तक कुल 33,66,901 (16.30%) मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत तथा डुप्लीकेट पाए गए हैं.

प्रपत्रों का वितरण और डिजिटाइजेशन: 15 जुलाई 2026 तक राज्य के 2,06,20,019 (99.83%) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,70,47,394 (82.53%) फॉर्म डिजिटाइज भी हो चुके हैं.

BLO की भूमिका: प्रदेश में कुल 20,629 बीएलओ (BLO) इस काम में लगे हुए हैं. राजनीतिक दलों के 37,055 BLA-II भी नियुक्त किए गए हैं.

बढ़ी समय-सीमा: अब 24 जुलाई तक जमा होंगे फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे इस विशेष अभियान की समय-सीमा बढ़ा दी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास के अनुसार, अब बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म प्राप्त करने का कार्य 24 जुलाई 2026 तक किया जाएगा.

ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन: 31 जुलाई 2026 को प्रारंभिक मतदाता सूची (Draft List) जारी की जाएगी. 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी और 28 सितंबर तक उनका समाधान किया जाएगा. फाइनल वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

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