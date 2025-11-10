Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019'एक गाड़ी रेड लाइट पर रुकी थी, उसी में ब्लास्ट हुआ'- दिल्ली पुलिस कमिश्नर

दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है. ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं.

<div class="paragraphs"><p>दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका</p></div>
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका

दिल्ली में सोमवार को लाल किला (Red Fort) मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में तेज धमाका हुआ. दिल्ली के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने बताया, "हमें जानकारी मिली कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ है. हमारी सात फायर यूनिट्स तुरंत मौके पर पहुंचीं. शाम 7:29 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस घटना में कई हताहत हो सकते हैं. हमारी सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं."

"हुंडई i20 कार में धमाका हुआ"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास स्थित सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ. इस धमाके में कुछ राहगीर घायल हुए हैं और आसपास खड़ी कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार कुछ लोगों की मौत की भी सूचना है."

"धमाके की जानकारी मिलते ही 10 मिनट के अंदर दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं. एनएसजी और एनआईए की टीमें भी अब एफएसएल के साथ मिलकर विस्तृत जांच कर रही हैं. आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं."

"किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा"

मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच के प्रभारी से भी बात की है. दोनों अधिकारी इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं और किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. सभी विकल्पों पर तुरंत जांच की जाएगी और परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा, "आज लगभग शाम 6:52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी हुई थी. उसी गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. सभी एजेंसियां — एफएसएल, एनआईए — यहां मौजूद हैं... कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. गृह मंत्री ने भी हमें कॉल किया है और उन्हें समय-समय पर पूरी जानकारी दी जा रही है"

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने देशभर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है — जिसमें हवाईअड्डे, दिल्ली मेट्रो, ऐतिहासिक स्थल, सरकारी इमारतें और CISF की सुरक्षा में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं.

