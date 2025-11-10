'एक गाड़ी रेड लाइट पर रुकी थी, उसी में ब्लास्ट हुआ'- दिल्ली पुलिस कमिश्नर

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा, "आज लगभग शाम 6:52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी हुई थी. उसी गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. सभी एजेंसियां — एफएसएल, एनआईए — यहां मौजूद हैं... कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. गृह मंत्री ने भी हमें कॉल किया है और उन्हें समय-समय पर पूरी जानकारी दी जा रही है"