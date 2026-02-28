हिंदू रक्षा दल की महिलाओं ने हाईवे पर लिखा ‘मुसलमानों के लिए रोड नहीं’, FIR दर्ज

"मुसलमानों के लिए यह रोड नहीं है."

ये सहारनपुर के बिहारीगढ़ के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से पर लगे साउंड बैरियर पर स्प्रे पेंट से लिखा गया था, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के एक कर्मचारी की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवतियां स्प्रे से लिखती हुई नजर आ रही हैं. हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली है.