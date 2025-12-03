मेरठ: मुस्लिम युवक के घर खरीदने पर हिंदू संगठन का विरोध, पुलिस कार्रवाई पर सवाल

"हमने पैसा देकर घर लिया है. दो नंबर का कोई काम नहीं किया है कि डरें. हमने बैंक से लोन लिया है और थोड़ा बहुत अपना भी लगाया है. जब सब कुछ कानूनी तरीके से लिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है."

यह कहना है हिंदू बाहुल्य कॉलोनी में घर खरीदने वाले शाहिद कुरैशी की पत्नी अफसाना का. दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू बहुल इलाके की कॉलोनी सदर थाना क्षेत्र में घर खरीदने पर विवाद खड़ा हो गया. कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए. थाने पर धरना दिया और कहा कि हिंदू परिवारों का पलायन नहीं होने दिया जाएगा.

स्थानीय लोग और कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सदर थाना परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना था कि कॉलोनी में मुस्लिम परिवार को बसने नहीं दिया जाएगा. यह पूरा मामला मेरठ के थापरनगर इलाके का है.