Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Bihar Election Results: RJD का वोट शेयर सबसे ज्यादा, रुझानों में NDA को बहुमत

Bihar Election Results: RJD का वोट शेयर सबसे ज्यादा, रुझानों में NDA को बहुमत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें क्विंट हिंदी.

क्विंट हिंदी
न्यूज
Updated:
<div class="paragraphs"><p>Bihar Election Result Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी</p></div>
i

Bihar Election Result Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी

(फोटो: अल्टर्ड बाय द क्विंट)

advertisement

Bihar Election Result Live Updates: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? इसका फैसला आज होगा. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी है. प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है. सूबे की 243 सीटों के लिए पड़े वोटों की गिनती 46 केंद्रों पर हो रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों के मतदान में संपन्न हुआ. पहले चरण की वोटिंग छह नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ.

इस बार बिहार में 67.13% मतदान हुआ जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% ज्यादा है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान 8.15 प्रतिशत ज्यादा रहा है.

इस बार के मतदान में पुरुषों की हिस्सेदारी 62.98% रही और महिलाओं की 71.78 प्रतिशत. बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर हैं और 3.93 करोड़ पुरुष वोटर और कुल मतदाताओं की तादाद 7.45 करोड़ है.

  • बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी

  • बिहार में NDA और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला

  • प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अकेले लड़ा था चुनाव

  • प्रदेश में दो चरणों में 67.13 फीसदी मतदान हुआ

  • महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया है

बिहार की सबसे ज्यादा पोलिंग वाली टॉप 20 सीटों में से 16 पर NDA आगे

बिहार की टॉप 20 सीट जहां पर सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, इन 20 में से 16 सीटों पर NDA आगे है. 2 सीट पर कांग्रेस और 2 पर MIM आगे है.

  • कसबा-लोजपा

  • बरारी- जेडीयू

  • ठाकुरगंज- जेडीयू

  • प्राणपुर- बीजेपी

  • मनिहारी (एसटी)- कांग्रेस

  • किशनगंज - कांग्रेस

  • पूर्णिया- बीजेपी

  • कोरहा (एससी)- बीजेपी

  • बलरामपुर- एलजेपीआर

  • बैसी- AIMIM

  • मीनापुर- जेडीयू

  • कोचाधामन- AIMIM

  • धमदाहा- जेडीयू

  • बोचहा (एससी)- एलजेपीआर

  • कदवा- जेडीयू

  • लौरिया- बीजेपी

  • कुरहनी- बीजेपी

  • कटिहार- बीजेपी

  • सिकटा- जेडीयू

  • सकरा (एससी)- जेडीयू

Bihar Election Results: RJD का वोट शेयर सबसे ज्यादा, रुझानों में NDA को बहुमत

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. अब तक के रुझानों में एनडीए भारी बहुमत की ओर बढ़त दिख रही है. एनडीए 190 सीटों पर लीड कर रही है. वहीं महागठबंधन पिछ़ड़ गई है.

अगर वोट शेयर की बात करें तो आरजेडी को सबसे ज्यादा 23 फीसदी वोट मिला है. वहीं बीजेपी 21 फीसदी वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है.

बिहार चुनाव 2025

(स्क्रीनशॉट- चुनाव आयोग)

Bihar Election Results: नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे ज्यादा 83 सीटों पर आगे, आरजेडी को 33 सीटों पर बढ़त

चुनाव आयोग के सुबह 11 बजे तक के रुझानों के मुताबिक, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सबसे ज्यादा 83 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि बीजेपी 78 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

"तेजस्वी को बिहार की जनता ने नकार दिया है"- गौरव भाटिया

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिहार चुनाव मतगणना पर कहा, "बिहार में इतिहास लिखा जा रहा है. जनता पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास करती है. पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है... तेजस्वी को बिहार की जनता ने नकार दिया है."

Bihar Election Results: BJP-RJD का वोट शेयर बराबर, रुझानों में NDA को बहुमत

बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी और आरजेडी का वोट शेयर बराबर है, लेकिन रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलती दिख रही है.

बिहार चुनाव 2025

(स्क्रीनशॉट- चुनाव आयोग)

Bihar Election Results: रुझानों में NDA बहुमत के पार, महागठबंधन 80 सीटों पर आगे

प्रदेश में काउंटिंग जारी है. सुबह 10 बजे तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए 160 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं महागठबंधन 80 सीटों पर आगे चल रही है.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सBihar Election Results: राघोपुर से तेजस्वी, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे

  • राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे

  • महुआ से तेजप्रताप यादव आगे

  • तारापुर से सम्राट चौधरी आगे

  • लखीसराय से विजय सिन्हा आगे

  • अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे

Bihar Election Results: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में बीजेपी 5 सीटों पर आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी पांच सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई हैं.

Bihar Election Results: बिहार में शुरुआती रुझानों में NDA को बढ़त

बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है. शुरुआती रुझानों में NDA बढ़त बनाए हुए है. NDA 78 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं महागठबंधन 47 सीटों पर आगे चल रही है.

"फिर आ रही सुशासन सरकार", काउंटिंग के बीच जेडीयू का ट्वीट

"हम सरकार बना रहे हैं"- तेजस्वी यादव

महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर कहा, "हम लोगों की जीत होने वाली है हम जीत रहे हैं. बदलाव होगा. हम सरकार बना रहे हैं."

"लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है"- नीरज कुमार

JDU नेता नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर कहा, "लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है. आज सूर्य का जो तेज है वो विकास का तेज है वह राजनीति में वंशवाद, भ्रष्टाचार, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा...राजनीति में बिहार की जनता NDA के नेता नीतीश कुमार पर विश्वास करेगी...नीतीश कुमार और NDA पर लोगों का भरोसा है."

Published: 14 Nov 2025,08:26 AM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT