UP: पूर्वांचल में अनियमित बारिश, 7 साल के आंकड़े बता रहे कैसे बदल रही खेती

1. धान (Paddy): बारिश की अनियमितता का सीधा और नकारात्मक असर धान पर पड़ा है. 2019 (2,17,049 हेक्टेयर) से लेकर 2024 (2,10,154 हेक्टेयर) तक किसानों ने धान की बुवाई को स्थिर रखने की कोशिश की. लेकिन 2025 में बारिश की कमी के कारण धान का रकबा अत्यधिक सिकुड़कर मात्र 1,50,286 हेक्टेयर रह गया. अगर इसकी तुलना 2019 से करें तो 7 साल में 30.76% की भारी कमी हुई.



धान के उत्पादन की बात करें तो 2019 के 5,38,004 मीट्रिक टन उत्पादन था लेकिन 2025 में 4,28,604 मीट्रिक टन रह गया. यह उत्पादन में 20.33% की कमी दर्शाता है. अगर 2023 के 5,92,899 मीट्रिक टन उत्पादन से तुलना करें, तो यह गिरावट 27.71% रही.



2. दलहनी फसलों (अरहर और उड़द) के आच्छादन में भारी गिरावट: मानसून की अत्यधिक अनिश्चितता का प्रतिकूल प्रभाव दलहनी फसलों पर भी स्पष्ट रूप से पड़ा है. 2024 में अरहर का आच्छादन 11,393 हेक्टेयर था, जो 2025 में जल संकट के कारण घटकर आधे से भी कम मात्र 5,343 हेक्टेयर रह गया. इसी तरह, उड़द की खेती 2024 के 294 हेक्टेयर से सिमटकर 2025 में केवल 68 हेक्टेयर रह गई.



3. मक्का (Maize): कम पानी में अच्छे मुनाफे का नया विकल्प: बारिश की कमी के बीच मक्का एक सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है. 2019 में मक्के का क्षेत्रफल मात्र 112 हेक्टेयर था. बारिश की मात्रा में गिरावट के साथ इसका रकबा लगातार बढ़ता गया और 2025 में यह ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 9,762 हेक्टेयर हो गया. रकबे के साथ-साथ उत्पादन में लगभग 153 गुना बढ़ोतरी हुई, जो नए क्रॉपिंग पैटर्न की सफलता को दिखाती है.



4. रबी सीजन में राई-सरसों (Mustard) की खेती की ओर झुकाव: खरीफ सीजन में मानसून की अनिश्चितता से हुए नुकसान को संतुलित करने के लिए किसानों ने रबी सीजन में कम सिंचाई वाली नकदी फसल 'सरसों' की खेती को प्राथमिकता दी है. 2019-20 में सरसों का रकबा केवल 2,278 हेक्टेयर था, जो 2022-23 (वर्षा में पहली बड़ी कमी के बाद) से तेजी से बढ़ा और 2025-26 तक 31,852 हेक्टेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.



5. गेहूं (Wheat): आजमगढ़ में 2019-20 से 2025-26 के बीच गेहूं की खेती के पैटर्न में रकबा घटने के बावजूद उत्पादन में शानदार वृद्धि का रुझान देखने को मिला है. 2019-20 में गेहूं 2,32,369 हेक्टेयर में बोया गया था. 2025-26 में इसका रकबा थोड़ा घटकर 2,25,724 हेक्टेयर रह गया. यह गेहूं के क्षेत्रफल में लगभग 2.86% की मामूली गिरावट दर्शाता है.



21.8% की जबरदस्त वृद्धि: रकबा कम होने के बावजूद, 2019-20 में जहां कुल उत्पादन 8,02,368 मीट्रिक टन था, वह 2025-26 में काफी बढ़कर 9,77,280 मीट्रिक टन हो गया. यह कुल उत्पादन में लगभग 21.8% की शानदार वृद्धि है.



25.4% का भारी उछाल: उत्पादन में हुई इस वृद्धि का मुख्य कारण गेहूं की उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उपज) में हुआ ऐतिहासिक सुधार है. 2019-20 में उत्पादकता 34.53 कुंतल/हेक्टेयर थी, जो 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर 43.30 कुंतल/हेक्टेयर हो गई. उत्पादकता के लिहाज से यह लगभग 25.4% की भारी वृद्धि है.



2019-20 के मुकाबले 2025-26 में गेहूं की खेती का क्षेत्रफल 2.86% सिकुड़ गया, लेकिन प्रति हेक्टेयर पैदावार (उत्पादकता) में 25.4% का सुधार होने के कारण, जिले के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 21.8% का शुद्ध मुनाफा (वृद्धि) दर्ज किया गया.