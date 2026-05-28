अरुणाचल में रिकॉर्ड: 3266 मीटर की ऊंचाई पर दिखे हाथी, जंगलों का सिकुड़ना है वजह?

1. मानव बस्तियों का तेजी से विस्तार हुआ है. सैटेलाइट डेटा (LULC) के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों (2018 से 2023) के दौरान इन 6 हॉटस्पॉट जिलों के निर्मित क्षेत्रों (Human Settlements/Built-up areas) में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, जिससे हाथियों का प्राकृतिक आवास छिन गया है.

2. कृषि भूमि और फसलों का स्वरूप इन जिलों में खेती का एक बड़ा रकबा है जो सीधे तौर पर हाथियों के प्राकृतिक आवास क्षेत्र (Foothills) से टकराता है.

रिपोर्ट के अनुसार, चांगलांग में सबसे अधिक 43,907 हेक्टेयर कृषि भूमि है. इन इलाकों में मुख्य रूप से धान, मक्का, बाजरा जैसी फसलों के साथ-साथ बागवानी और कुछ जगहों पर नकदी फसलों (जैसे पाम ऑयल प्लांटेशन) की खेती की जा रही है. बस्तियों और खेती के इस विस्तार ने हाथियों को भोजन की तलाश में खेतों की ओर आने पर मजबूर किया है.