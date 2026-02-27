"हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए बुलाया", संयोजक ने ही लाल बाबा के खिलाफ दर्ज कराई FIR

अल्मोड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 22 फरवरी 2026 को सिमकनी मैदान में आयोजित एक हिन्दू सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 196(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

शिकायतकर्ता मनोज सनवाल मां नंदा हिन्दू सम्मेलन समिति से जुड़े हुए हैं. उन्होंने शिकायत में बताया कि 22 फरवरी को समिति के तत्वावधान में सिमकनी मैदान में एक हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था. इसी क्रम में चित्रगुप्त पीठ के महा मंडलेश्वर लाल बाबा को भी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था.