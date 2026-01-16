महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: AIMIM बनी 'सरप्राइज विनर', दिग्गजों को पीछे छोड़ा

नगर निगम चुनावों में AIMIM का यह प्रदर्शन 2024 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले काफी बेहतर है। 2024 में पार्टी ने मालेगांव सेंट्रल सीट जीती थी और औरंगाबाद ईस्ट में बहुत करीबी मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही थी.

चुनाव के ये नतीजे साफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ खास इलाकों में मुस्लिम वोटों का मिजाज बदला है. ऐसा लग रहा है कि कम से कम स्थानीय निकाय (लोकल बॉडी) चुनावों में यह समुदाय अब सिर्फ महाविकास अघाड़ी (MVA) के भरोसे रहने के बजाय AIMIM को भी मौका देने के लिए तैयार है. इसकी एक बड़ी वजह महाविकास अघाड़ी में फूट भी हो सकती है, क्योंकि शिवसेना (UBT) और NCP (शरद पवार) कई जगहों पर अलग-अलग चुनाव लड़े थे.

हालांकि, जिन इलाकों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया जैसे कि भिवंडी निजामपुर वहां AIMIM का जादू उस तरह नहीं चल पाया.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में AIMIM की यह कामयाबी नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में मिली 5 सीटों की जीत के ठीक बाद आई है, जिससे पार्टी के हौसले बुलंद हैं.