प्रेग्नेंट, जंगल और जेल.. डिपोर्टेशन के बाद बांग्लादेश से लौटी सुनाली की कहानी

क्या किसी भारतीय नागरिक को उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर, आधी रात को किसी दूसरे देश की सीमा में धकेला जा सकता है? पश्चिम बंगाल के बीरभूम की रहने वाली सुनाली खातून की कहानी किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह जून 2025 की एक कड़वी हकीकत है. सुनाली का दावा है कि जून 2025 में उन्हें, उनके पति, नाबालिग बेटे और तीन अन्य लोगों के साथ भारत से बांग्लादेश भेज दिया गया था.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सुनाली और उनका 8 साल का बेटा दिसंबर 2025 में भारत लौट आए, लेकिन उस खौफनाक मंजर को याद कर वह आज भी कांप उठती हैं.