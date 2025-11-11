‘लॉकडाउन की हीरो’ साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी आज किस हाल में हैं?

ज्योति कुमारी ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई दूसरे साल में ही छोड़ दी. पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण पैसों की कमी है. ज्योति बताती हैं कि जब वह दिल्ली से आईं थीं, तब जो थोड़े-बहुत पैसे थे, उनसे पढ़ाई कर ली थी. लेकिन पिता के निधन के बाद इलाज में सारे पैसे लग गए.

अब, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि पांच सदस्यों वाले परिवार का भरण-पोषण करने के लिए, ज्योति की मां फुलो देवी आंगनबाड़ी में साहिका (खाना बनाने वाली) के रूप में काम कर रही हैं.

फुलो देवी बताती हैं कि साहिका के तौर पर उन्हें ₹4500 रुपये महीने मिलते हैं. पहले यह राशि ₹4000 थी, जिसे हाल ही में ₹500 बढ़ाकर ₹4500 किया गया है.

ज्योति का कहना है कि वे अभी पढ़ाई करने की बजाय अपने छोटे भाई-बहनों को पढ़ाना चाहती हैं.